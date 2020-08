Ligue 1 : Nîmes se balade contre Brest, Lorient réussit son retour

Cet après-midi, deux autres matches de cette 1ère journée de Ligue étaient au programme. Rappelons tout d’abord que quelques heures auparavant, l’AS Monaco était revenu de loin pour arracher un match nul (2-2) face à une valeureuse équipe de Reims. En ce qui concerne les rencontres de 15h, Lorient accueillait pour son retour en Ligue 1 Strasbourg. Emmenés par leur attaquant et recrue phare de ce mercato Adrian Grbic, les Merlus espéraient commencer cette saison sur de bonnes bases. Chose qu’ils ne faisaient pas en encaissant ce but à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire du milieu de terrain Mehdi Chahiri (30e). Au retour des vestiaires, Yoane Wissa permettait aux Bretons d’égaliser sur cette belle tête à bout pourtant (51e). Euphoriques après ce but, les Merlus mettaient la pression et obtenaient un penalty après cette vilaine faute de Mitrovic dans la surface. Comme un symbole, Adrian Grbic était désigné et transformait ce dernier sans trembler (60e). Les hommes de Christophe Pélissier ne comptaient pas en rester là et Pierre-Yves Hamel tuait le suspens, permettant ainsi aux siens de l’emporter (3-1). De quoi commencer parfaitement ce retour dans l’élite.

Dans l’autre match de l’après-midi, Nîmes accueillait sur sa pelouse Brest et ne faisait pas dans la demi-mesure dans ce match. D’entrée de jeu, les Nîmois étaient décisifs par l’intermédiaire de Kevin Denkey qui envoyait une superbe reprise de volée sous la barre (8e). Les Crocos ne laissaient aucun répit à leur adversaire et Birger Meling doublait la marque à la demi-heure de jeu (30e). Pour clôturer les débats, Romain Philippoteaux et Moussa Kone aggravaient le score chacun leur tour, à la 70e minute pour le premier, et à la 84e pour le second. Avec cette victoire écrasante (4-0), les Crocos commencent cette saison sur les chapeaux de roues.