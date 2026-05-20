PSG : Ousmane Dembélé sort du silence après sa blessure

C’est une sortie qui n’est pas passée inaperçue et qui a fait trembler les supporters parisiens. Ce dimanche, si le PSG a perdu la dernière journée de Ligue 1 face au Paris FC (2-1), au coup de sifflet final, on ne parlait que d’Ousmane Dembélé. Titulaire au coup d’envoi, le Français est sorti sur blessure après 27e minutes de jeu. De quoi inquiéter à quelques jours de la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Mais très vite, les différents médias ont rassuré sur la nature de sa blessure et le communiqué du PSG semblait rassurant.

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« Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », expliquait le communiqué du PSG. Ce jeudi, tout comme Achraf Hakimi, l’international français (58 sélections, 7 buts) n’était pas présent à l’entraînement collectif. De quoi forcément faire parler autour de son état forme.

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Ousmane Dembélé rassure

Mais dans un entretien accordé à RMC, Ousmane Dembélé s’est confié sur sa blessure. «Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100% pour la finale ? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai. J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant, surtout avec les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque.»

Une sortie du silence qui devrait permettre de rassurer à quelques jours de la finale tant attendue. Dans 10 jours, le PSG devrait donc bien pouvoir compter sur son Ballon d’or et probablement en tant que titulaire. Une presence forcément importante pour Luis Enrique qui a métamorphosé le Français depuis quasiment deux ans maintenant. Ousmane Dembélé sera bien présent !