Le Paris FC pouvait frapper un grand coup, ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Après la défaite du LOSC contre l’OL, les hommes de Liam Rosenior pouvaient revenir à trois points du PSG et s’installer solidement à la deuxième place du championnat. Il fallait pour cela se défaire d’Angers au Stade Jean-Bouin. Pour cette rencontre, les Franciliens s’organisaient en 4-2-3-1 avec la première titularisation de la saison pour Patrick Zabi, aligné en pointe à la place de Lassine Sinayoko, meilleur buteur de Ligue 1. En face, le SCO se présentait dans la même configuration tactique et faisait confiance à Simbakoli, préféré à El Ouazzani et Peter sur le front de l’attaque. Le phénomène Maël Gernigon débutait lui en défense.

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Favori de cette affiche, le PFC prenait rapidement le contrôle des opérations et Zabi se signalait une première fois mais sa tête au premier poteau fuyait le cadre (4e). Dominateurs, les locaux insistaient mais ni Lees-Melou, imprécis sur un corner de Pagis, ni le nouvel international français, éconduit par Lopes sur une frappe à l’entrée de la surface, ne trouvaient la faille (11e, 12e). Bousculés, les Angevins réagissaient par l’intermédiaire de Simbakoli mais le buteur de 24 ans voyait son lob passer au-dessus du but parisien (16e). Une timide occasion qui ne perturbait pas la motivation francilienne. Trouvé par Kebbal, Matondo pensait à son tour libérer les siens mais tombait sur un Lopes inspiré (20e). Sollicité, l’ancien portier de l’OL brillait encore dans la foulée en réalisant un arrêt XXL sur une tête de Coppola (26e).

Pas de Sinayoko, pas de problème

Après un début de match animé, l’intensité retombait finalement et les deux formations rentraient dos à dos à la pause malgré deux ultimes occasions signées Koleosho (45+1e) et Lees-Melou, auteur d’une belle reprise de volée hors-cadre (45+2e). Au retour des vestiaires, aucun changement à signaler mais le PFC redémarrait très fort et était logiquement récompensé. Sur un centre millimétré de Pagis et une remise de Coppola, Zabi surgissait pour couper la trajectoire et ouvrir le score (1-0, 47e). Libérés, les Parisiens poursuivaient leur entreprise mais Koleosho était une nouvelle fois frustré par Lopes (51e). Qu’importe, le break allait intervenir quelques minutes plus tard… Très actif dans cette rencontre, le jeune ailier italien, Koleosho, servi par Coppola, concluait dans le but vide et donnait de l’air au PFC (2-0, 55e).

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Dans la dernière demi-heure, Angers apportait du sang neuf avec les entrées de Raolisoa, Allevinah et El-Ouazzani mais les visiteurs peinaient toujours autant à bousculer le collectif des Parisiens. Pire encore, les locaux aggravaient la marque grâce à Maxime Lopez, opportuniste au terme d’un superbe mouvement collectif (3-0, 65e). À l’abri, le PFC modifiait ensuite ses plans avec les apparitions de Camara et Ikoné et le tableau d’affichage évoluait encore… Passeur décisif quelques minutes plus tôt, Coppola, à la réception d’un coup franc de Pagis, se muait cette fois-ci en buteur pour participer au festival (4-0, 72e). Solide défensivement, séduisant collectivement et tranchant sur le plan offensif, le club parisien enchaînait ainsi un troisième succès de rang en championnat (4-0). Au classement, le Paris FC est donc le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain alors que le SCO reste bloqué à une dangereuse 17e place.