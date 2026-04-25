Angers - PSG : les compositions officielles

Le PSG peut faire un grand pas vers le titre. Après le match nul du RC Lens sur la pelouse de Brest vendredi soir (3-3), les Parisiens peuvent, en cas de succès sur le terrain du SCO ce samedi, prendre six longueurs d’avance sur les Sang et Or, leurs concurrents pour être Champions de France, alors qu’il ne restera plus que quatre journées ensuite. Mais, la partie placée entre la double confrontation contre le Bayern Munich peut s’avérer piégeuse puisque les Angevins ne sont mathématiquement pas encore maintenus en Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h.

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Pour ce match, Luis Enrique est privé de Ndjantou, Marquinhos mais surtout de Vitinha. Le technicien espagnol aligne donc un 4-3-3 avec Safonov dans les buts, Zaïre-Emery et Lucas Hernandez en latéraux et Zabarnyi aux côtés de Pacho en défense centrale. Au milieu, Mayulu et Fabian Ruiz accompagnent Beraldo, une nouvelle fois aligné en sentinelle. Enfin, devant, Lee et Barcola épaulent Gonçalo Ramos, seul en pointe. En face, Dujeux ne peut compter sur Arcus, Belkhdim, Courcoul, Djibirin, Loué et Pona. Touché au dernier entraînement, Koffi gardera quand même les cages angevines. Lefort, Biumla et Bamba forment la défense à trois tandis que Raolisoa et Ékomié sont les pistons. Capelle et Belkebla sont aux côtés de van den Boomen dans l’entre jeu tandis que les deux jeunes Sbaï et Peter sont sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :