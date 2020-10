Séville : les ambitions grandissantes de Jules Koundé

Depuis son départ des Girondins de Bordeaux pour Séville en juillet 2019, Jules Koundé n’en finit plus d’impressionner. Avec pas moins de 40 matches disputés la saison dernière, le jeune défenseur français de 21 ans est devenu un élément incontournable de l’effectif andalou. Mieux encore, Séville a durant tout l’été tenté le tout pour le tout afin de conserver encore quelques temps son joyau qu’il compte polir avant de laisser partir. Et cette saison, le Français affiche les mêmes qualités que la saison passée. Mercredi soir, le natif de Paris et son équipe se sont imposés sur leur pelouse face à Rennes. Une fois de plus, le défenseur axial a éclaboussé de son talent. Si certains considèrent qu’il a été l’homme du match hier soir, lui a tenu à garder la tête sur les épaules, tout en évoquant au micro de RMC Sport, ses ambitions pour les mois à venir.

«Je pense que c’est le travail, c’est aussi l’expérience de jouer des gros matchs ici, et d’en jouer beaucoup, a tenté d'expliquer l'international Espoirs. Je suis toujours concentré sur ma progression, je pense que je peux améliorer plein d’aspects de mon jeu encore, mais je suis content de mon match aujourd’hui», confit-il avant d’évoquer ses rêves en bleu. «Bien sûr que c’est présent dans mon esprit, je fais tout pour avoir l’opportunité, la chance, d’évoluer avec les A. Je sais qu'il y a du monde (en défense centrale), mais je me contente de donner mon maximum au quotidien avec Séville et les Espoirs. Et puis si ça doit venir, ça viendra.»