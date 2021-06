OM : les négociations sont lancées pour Luan Peres

Comme nous vous le relayons depuis quelques jours, Jorge Sampaoli a conseillé le nom de Luan Peres (26 ans) à Pablo Longoria pour renforcer l'arrière-garde de l'Olympique de Marseille cet été. Le défenseur central de Santos est considéré comme l'un des meilleurs à son poste au Brésil. Alors, le président marseillais a accéléré.

Selon le quotidien brésilien A Tribuna, les Phocéens préparaient une offre de 8 M€ à destination de leurs homologues auriverdes. De son côté, Gazeta Esportiva indique que les Ciel-et-Blanc sont en fait déjà passés à l'action et ont envoyé une première proposition concrète au Peixe, d'un montant bien inférieur.

Luan Peres déjà d'accord avec l'OM

On parle d'une offre moindre que celle de Benfica qui a convaincu les pensionnaires de Vila Belmiro de lâcher Lucas Verissimo en janvier (6,5 M€). Santos a dit non, mais les négociations ne sont pas rompues. Le club paulista ne possède que 70% des droits économiques de l'axial (qui peut également dépanner à gauche), sous contrat jusqu'en février 2025, et attend une proposition revue à la hausse.

Luan Peres, lui, est déjà tombé d'accord avec l'OM sur son futur contrat (durée et salaires), explique Gazeta Esportiva. Le Paulista, qui a déjà évolué en Europe, au FC Bruges, a même déjà commencé à se renseigner pour un éventuel déménagement dans le sud de la France. Une seule certitude, l'affaire, si elle devait se concrétiser, ne se fera pas avant ce mercredi, Santos souhaitant compter sur son puissant n° 14 (1m90, 78 kg) pour la 8e journée de Série A contre Sport.