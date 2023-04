Le PSG a pris une décision qui va faire parler avec Christophe Galtier

C’est un nouveau lundi noir qui commence pour les fans du PSG, qui ont encore dû assister à une contre-performance de leur équipe de coeur. Cette fois, face à l’OL, au Parc des Princes. Une défaite 1-0, mais surtout, et encore, un contenu très médiocre et des prestations individuelles comme celles de Lionel Messi et de Kylian Mbappé qui n’ont pas été satisfaisantes du tout.

Si l’attaquant argentin cristallise une bonne partie des tensions du côté de Paris, ayant encore été sifflé par une bonne partie des fans, ces derniers l’ont aussi mauvaise contre Christophe Galtier. L’ancien du LOSC est encore, logiquement, au coeur des critiques, et les belles promesses et espoirs du début de saison ont déjà disparu depuis longtemps.

Pas inquiété pour le moment

La direction parisienne est cependant très claire à son sujet, et a même pris une décision qui va faire parler. Selon les informations du quotidien L’Equipe, l’avenir de Christophe Galtier n’est pas remis en question pour l’instant. Il ne sera donc pas licencié dans les heures à venir, contrairement à ce qu’espèrent beaucoup de supporters. La défaite face à l’OL ne change donc en rien les plans des décideurs, et Galtier va rester sur le banc de touche avec pour objectif d’aller chercher cette Ligue 1.

Et ce, alors que beaucoup de Parisiens souhaitaient le voir sauter dès maintenant. L’entraîneur devrait donc vraisemblablement maintenir son poste jusqu’à la fin de la saison, et c’est à ce moment là que QSI devrait se pencher plus sérieusement sur son cas. Avec, cette fois, de grosses probabilités de prendre la porte. Avec un ratio de défaites de presque 20% - le deuxième pire de l’ère QSI derrière Kombouaré - Galtier sait probablement qu’il devra faire ses valises en été…