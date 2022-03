Luton Town - Chelsea : les compositions officielles

Suite des huitièmes de finale de la FA Cup ce soir avec le pensionnaire de Championship (2ème division anglaise) Luton Town qui accueille le champion d'Europe en titre Chelsea à Kenilworth Road, 50 kilomètres au nord de Londres (Match à suivre en direct commenté sur FM à 20h15). A l'image de la rencontre d'hier soir entre Peterborough et Manchester City, l'écart est abyssal entre les Hatters, 6e de Championship et l'ogre Chelsea, 3e de Premier League et tout récemment titré en Coupe du monde des clubs. Les Blues, qui restent sur deux échecs en finale de la Cup face à Manchester City en 2020 et Leicester l'année dernière, espèrent cette année récupérer un trophée qui échappe au club depuis 2018.

A la lutte en haut du championnat, engagé en huitièmes de finale de Ligue des champions et récent finaliste de la Carabao Cup, Thomas Tuchel va pouvoir faire l'étalage de son effectif garni ce soir, laissant au repos plusieurs cadres. Cela sera un 4-3-3 pour Tuchel avec Rüdiger seul rescapé du onze habituel en défense. Il est accompagné par Sarr dans l'axe, Kenedy et Hudson-Odoi sur les ailes. Saul Niguez prend du temps de jeu au milieu ainsi que Romelu Lukaku aligné en pointe aux côtés de Werner et Mount. Pour Luton, 3-1-4-2 habituel avec Cornick et Musikwe en pointe.

Les compositions d'équipe :

Luton Town : Steer - Mendes, Burke, Lockyer - Osho, Potts, Kioso, Berry, Bell - Cornick, Musikwe

Chelsea : Kepa - Hudson-Odoi, Sarr, Rüdiger, Kenedy - Saul, Jorginho, Loftus-Cheek - Werner, Lukaku, Mount