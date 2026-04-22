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Ligue des Champions

PSG : Marquinhos a tranché entre Kvara et Doué

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Marquinhos, défenseur du PSG. @Maxppp

Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé au Parc des Princes face au FC Nantes (3-0) grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. L’international français avait inscrit le second but d’une frappe folle dans la lucarne avant que le Géorgien ne s’offre son doublé en mystifiant un défenseur nantais d’un double contact dévastateur dans la surface adverse.

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Présent en zone mixte, le capitaine Marquinhos a tranché pour le plus beau but entre les deux. Ils étaient beaux. C’est dur de choisir mais moi j’aime bien celui de Kvara. Il faut vraiment être froid dans la surface et de tout nettoyer comme ça pour la placer parfaitement sur le côté. Le but de Doué était incroyable mais j’étais trop loin pour le voir. Je vais le regarder après.

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