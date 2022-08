Manchester City proche de s'offrir une surprenante recrue de dernière minute !

La suite après cette publicité

Le début de saison de Manchester City est pour le moment intéressant avec une deuxième place en Premier League et 10 points sur 12 possibles. Défensivement en revanche, on peut en attendre plus puisque les Sky Blues ont déjà concédé 5 buts en 4 matches dont 3 face à Newcastle et 2 contre Crystal Palace dans des rencontres où ils ont été bousculés.

Disposant d'une charnière solide avec Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte et Nathan Aké, Manchester City a su conserver ces quatre éléments et devrait en faire signer un cinquième dans les prochaines heures. D'après les informations de The Athletic, une opération en sous-marin est proche de se réaliser en cette fin de mercato avec le dossier Manuel Akanji.

Un accord à moins de 20M€

Le défenseur suisse de 27 ans arrive à un an de la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund et un départ semble clairement dans les tuyaux. Utilisé à 36 reprises la saison dernière (1 but), le natif de Wiesendangen n'entre pas vraiment dans les plans d'Edin Terzic et n'a pas disputé la moindre minute cette saison.

À Dortmund, Manuel Akanji est devancé par Mats Hummels et les recrues Niklas Süle (Bayern Munich) et Nico Schlotterbeck (Fribourg) qui font beaucoup de bien. Dès lors, un départ semble la meilleure option pour lui, surtout à moins de trois mois de la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar.

Manchester City et le Borussia Dortmund ont accéléré dans les dernières heures et devraient trouver un accord à hauteur de 17,5 millions d'euros alors que l'optimisme est bien présent au sein des différentes parties. Après Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Kalvin Philips (Leeds United), Sergio Gomez (Anderlecht) et Stefan Ortega (Arminia Bielefeld), Manchester City est proche de boucler sa 5e recrue de l'été.