Gérald Baticle est surpris qu’Angelo Fulgini soit resté à Angers

Courtisé cet été, Angelo Fulgini (25 ans) est finalement resté à Angers. Une situation surprenante pour Gérald Baticle : « Angelo, pour moi, c'est une surprise. Il avait un bon de sortie et vu la qualité du joueur, je pensais qu'il allait trouver un grand club. Donc c'est une bonne surprise car avoir un joueur de cette qualité dans un groupe est intéressant. C'est très bien pour nous. Il va falloir l'aider à digérer cet épisode », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Ouest-France.

L’entraîneur du SCO est satisfait de pouvoir compter sur son joueur, sous contrat jusqu’en 2023, même s’il est conscient que ce dernier est forcément déçu. « Il va endosser la responsabilité de bonifier l'équipe, là où il avait peut-être anticipé un départ. Nous, on va l'aider dans ce sens-là. Je n'ai pas d'inquiétude avec les personnes de qualité et intelligentes. Cette situation n'est pas neutre mais je lui ai dit tout de suite : il faut digérer, et on va être là pour t'aider. C'est un épisode de carrière, de vie. »