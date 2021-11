EdF : Griezmann évoque sa relation avec Mbappé et Benzema

Vainqueur du Kazakhstan (8-0) et de la Finlande (2-0), l'équipe de France a officiellement validé son billet pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, prévue dans tout juste un an (du 21 novembre au 18 décembre 2022). Deux performances abouties où les hommes de Didier Deschamps ont brillé dans le jeu. Symbole de cette solidité, les Bleus n'ont pas encaissé le moindre but et ont scoré à dix reprises en deux rencontres. Portés par un duo Mbappé-Benzema étincelant, les Tricolores marquent ainsi les esprits. Buteur lors du festival offensif réalisé contre le Kazakhstan, Antoine Griezmann semble s'épanouir totalement sous le maillot de la sélection, lui qui a connu un début de saison mitigée avec les Colchoneros.

Interrogé, ce dimanche, au micro de Telefoot, le maître à jouer des Bleus est d'ailleurs revenu sur sa relation avec ses deux compères d'attaque et l'ancien barcelonais a tenu à souligner sa liberté dans l'animation offensive pour expliquer ses récentes bonnes performances : «je pense qu'on a trouvé un système où c'est le mieux pour les trois ou voilà, je suis plus dans la création, plus libre et je peux faire un peu ce que je veux. Quand je vois que Kylian ou Karim viennent chercher le ballon, je peux être en 2e ligne, faire un appel en profondeur. Il y a beaucoup de mouvements et je trouve que c'est mieux pour l'équipe. (...) Des fois, je m'arrêtais un peu sur le terrain pour les regarder jouer : c'était merveilleux. Plus ils se trouvent, mieux ce sera pour nous parce qu'on crée des décalages, des occasions et des buts. Donc, tant mieux». Une chose est sûre, les Bleus auront besoin de ce trio - au plus haut niveau - pour tenter de conserver leur couronne mondiale.