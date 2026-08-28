Ligue 1 : grâce à Vitinha, le PSG arrache le point du nul en toute fin de match contre Lille

La deuxième journée de Ligue 1 débutait ce vendredi soir, avec une alléchante affiche entre deux des trois représentants français en Ligue des Champions, cette saison : Lille et le Paris Saint-Germain. Privés d’Ousmane Dembélé, laissé au repos, et de João Neves, malade, Luis Enrique titularisait notamment Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu et le double buteur à Rennes, Ferran Torres, dans son 4-3-3. En face, Lille se présentait en 4-2-3-1 sans Fernandes-Pardo, qui souhaite toujours quitter le Nord de la France, mais avec son capitaine, Benjamin André, de retour de suspension. Arrivé ce mercredi au LOSC, Dilane Bakwa démarrait sur le banc.

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Dès la 5e minute de jeu, les Parisiens passaient tout proche de refroidir Pierre-Mauroy. Lancé dans la profondeur, Ferran Torres était devancé par Berke Özer, mais le portier turc ne parvenait finalement pas à capter le ballon. Hakimi décocha ensuite une frappe vers les cages adverses qui sont vides, qui finissait sa course vers le poteau droit. Dans la foulée, les Lillois infligeaient une première frayeur aux champions de France en titre. Après s’être joué de Marquinhos, Ethan Mbappé servait Giroud dans la surface adverse, qui butait sur Safonov (5e). Félix Correia tergiversait ensuite dans la surface et ratait sa frappe. Très en jambes, le petit frère de Kylian tentait une nouvelle fois sa chance, mais voyait sa tentative être captée par Safonov (18e). Face à une défense parisienne très fébrile, qui a multiplié les pertes de balle dans son propre camp, Lille a eu des munitions pour ouvrir la marque. Si le tir de Correia passait au ras du poteau (20e), l’occasion suivante des Nordistes faisait mouche. Magnifiquement servi par Giroud dans le dos des Parisiens, Hákon Haraldsson envoyait une puissante frappe au fond des filets pour faire exulter Pierre-Mauroy (21e, 1-0). Si les Parisiens ont tenté de réagir via cette frappe de Ruiz stoppée par Özer (27e), les joueurs de Luis Enrique ont surtout fait preuve d’un très grand déchet technique. Souvent trouvé de la tête dans la surface, Ferran Torres n’a pas connu la même réussite que face à Rennes. En face, les Lillois se montraient solides derrière et vifs devant pour faire mal aux Parisiens, dans cette première période.

Paris arrache encore un nul in extremis

Voyant que son équipe était en grande difficulté, Luis Enrique lançait Kvaratskhelia dès la reprise, à la place d’un Doué peu inspiré. Piqués au vif, les Parisiens ont commencé à récupérer le ballon plus haut. La possession était toujours en faveur des hommes de Luis Enrique, mais les occasions étaient trop maigres. Que ce soit sur cette tentative de Kvaratskhelia, hors cadre (57e), sur ce coup franc complètement raté du Géorgien (59e), ou sur cette frappe à l’extérieur de la surface de Vitinha (68e).

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À l’approche du dernier quart d’heure, Lille passait tout proche du break, malgré sa deuxième période très compliquée. À la suite d’un numéro sur le côté droit, Tiago Santos trouvait Olivier Giroud, dont la tête piquée passait tout près du but de Safonov (71e). Finalement, les Nordistes - qui avaient dos rond quasiment durant toute la seconde période - faisaient preuve d’une très grande efficacité, en breakant grâce à un nouveau venu. Décalé par Olivier Giroud à droite, la recrue Dilane Bakwa se remettait sur son pied gauche et trouvait la lucarne opposée (84e, 2-0). Mais alors que les Lillois pensaient décrocher un succès de prestige, la magnifique enroulée gauche de Vitinha venait redonner un infime espoir aux Parisiens (90e+1, 2-1). Finalement, au bout du bout du temps additionnel, le milieu portugais distillait un centre parfait pour la tête de Marquinhos, qui arrachait le point du nul pour le PSG (90e+5, 2-2). Un retour incroyable, au terme d’une fin de match sous tension. Lille, de son côté, voit les trois points leur échapper d’une cruelle manière.