FA Cup : Chelsea s'en sort face à Barnsley et rejoint les quarts de finale

Pour ce dernier huitième de finale de FA Cup, Barnsley, formation de Championship, accueillait le Chelsea de Thomas Tuchel ce jeudi soir à Oakwell. Longtemps gênés par les Tykes, les Blues ont finalement trouvé la solution en seconde période.

Préféré à Olivier Giroud pour occuper la pointe de l'attaque du club londonien, Tammy Abraham a ouvert le score à la 64e minute et le score n'a plus bougé (0-1). Avec ce court succès, Chelsea accède donc aux quarts de finale et défiera Sheffield United.