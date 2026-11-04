AEK Athènes - Real Madrid : les compositions officielles

Ce mercredi, on dispute la quatrième journée de la Ligue des Champions avec un duel intéressant entre l’AEK Athènes et le Real Madrid. À domicile, les Grecs s’articulent dans un 4-4-2 avec Alberto Brignoli dans les cages derrière Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas et Stavros Pilios. Le milieu de terrain est assuré par Kaan Kairinen et Kervin Arriaga tandis que Lovro Majer et Aboubakary Koita occupent les ailes. Devant, Mijat Gaćinović est soutenu par Luka Jović.

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De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Denzel Dumfries, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Marc Cucurella en défense. Bernardo Silva et Eduardo Camavinga composent l’entrejeu avec Jude Bellingham un cran plus haut. Devant, Kylian Mbappé est en attaque avec Vinicius Junior et Yan Diomandé à ses côtés.

Les compositions

AEK Athènes :

Real Madrid :