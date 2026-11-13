Équipe de France : Zidane et Mbappé, à couteaux tirés

Y a-t-il un malaise entre Zinédine Zidane et Kylian Mbappé en équipe de France ? Mardi, L’Équipe publiait ainsi un article qui mettait en lumière les premières incompréhensions entre le sélectionneur de l’équipe nationale et le capitaine des Bleus. Et selon nos informations, il y a bien de la friture sur la ligne, pour ces débuts communs.

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Évidemment, l’épisode du premier rassemblement, avec un Kylian Mbappé touché contre la Turquie qui a quitté la sélection, a joué un rôle. ZZ aurait préféré le voir rester, et a bien constaté que Mbappé avait joué l’intégralité du match suivant la trêve, contre Villarreal avec le Real Madrid. Forcément, cela a insinué un petit doute quant à la bonne volonté du joueur de prendre une place prépondérante dans la construction d’un socle commun.

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Zidane voulait que Mbappé reste pour jouer contre la Turquie

Il faut dire qu’il a forcément été déçu d’entendre Zidane vouloir le replacer à gauche. Car Zizou veut diversifier au maximum les menaces offensives, conscient de posséder plusieurs munitions de qualité avec Olise, Dembélé, Doué, Cherki et Barcola. Il veut construire autour de plusieurs joueurs, pas uniquement Mbappé. Ce dernier attendait avec impatience le nouveau rassemblement pour voir si Zidane allait le repositionner dans l’axe.

Les absences conjointes de Dembélé et Lepaul avaient poussé le technicien à recentrer Mbappé, ce qu’il a déclaré durant sa conférence de presse. Mais une nouvelle gêne aux ischio-jambiers l’a contraint à déclarer forfait, et à potentiellement rentrer à Madrid. Après l’avoir vu manquer trois matches en octobre dernier, Zidane voulait absolument que Mbappé reste pour le faire jouer contre la Turquie, d’autant que ce match revêt désormais plus d’importance sur le plan comptable.

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Entre les deux hommes, il faut encore s’apprivoiser, apprendre à tirer le meilleur de chacun. Zidane imagine encore Mbappé capable de jouer sur le côté gauche, même si cela déplaît à son joueur. Et ce dernier ne partira certainement pas en guerre contre son sélectionneur dont il connait l’aura. Et sur lequel il avait posté, sur les réseaux sociaux le 8 janvier 2023 : « Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à une légende comme ça ».