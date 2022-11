Manchester City - Fulham : les compositions officielles

La Premier League se poursuit ce samedi après-midi. A partir de 16 heures, Manchester City accueille Fulham pour le compte de la quinzième journée (un match à suivre en direct sur FM). Deuxièmes de PL avec 29 points, les hommes de Pep Guardiola ont l'occasion de mettre la pression sur Arsenal, leader avec 31 unités et qui se déplace dimanche à Chelsea, et prendre provisoirement la tête du championnat. Mais Fulham n'arrive pas en victime. Le promu londonien réalise un très bon début de saison et occupe une belle septième place en Premier League.

Pour ce match, Guardiola, privé de Phillips et Walker, récupère Haaland mais l'attaquant norvégien débute sur le banc, tout comme Foden. L'entraîneur de City opte alors pour un onze très similaire à celui qui a battu Leicester le week-end dernier. Il effectue un seul changement avec Aké qui remplace Laporte derrière. Sinon, il aligne les mêmes joueurs avec une attaque Bernardo-Alvarez-Grealish. Derrière, Akanji sera à droite et au milieu on retrouve l'inévitable De Bruyne. Côté Fulham, le buteur Mitrovic est absent et c'est une grosse perte pour Marco Silva. Le Serbe est remplacé par Vinicius devant. En défense, on retrouve des anciens de la Ligue 1 avec Tete et Diop. A noter aussi les présences de Leno et Willian, deux joueurs passés par Arsenal.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson – Akanji, Stones, Aké, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gundogan – Bernardo Silva, Alvarez, Grealish

Fulham : Leno - Tete, Diop, Ream, Robinson - Reed, Palhinha - Wilson, Andreas Pereira, Willian - Carlos Vinicius