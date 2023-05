Liverpool : la grosse annonce de Jürgen Klopp sur le prochain mercato

La suite après cette publicité

Après une saison désastreuse sur le plan national et sur la scène européenne, Liverpool va vouloir se reprendre en main la saison prochaine. Et cela passe d’abord par un bon mercato estival. Mais attention, les Reds ne veulent toutefois pas réaliser des folies pour attirer des joueurs. C’est en tout cas ce qu’a révélé Jürgen Klopp en conférence de presse vendredi, avant la victoire des siens contre Brentford (1-0).

« Si les prix sont trop élevés, nous ne pouvons pas les accepter. Nous ne pouvons pas acheter le joueur dans ce cas. Nous ferons venir des joueurs. Je suis certain que nous ferons venir les joueurs que nous voulons et ceux qui nous aideront. Je suis assez confiant à ce sujet. On ne peut jamais savoir à 100 % tant qu’ils n’ont pas signé, mais ce n’est pas nouveau que certains clubs essaient de faire augmenter le prix demandé. »

