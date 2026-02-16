L’ancien flop Donyell Malen a déjà conquis l’AS Roma et l’Italie !

L’ancien espoir devenu déception Donyell Malen est en train de réussir un retour spectaculaire sous les couleurs de l’AS Roma, au point de déjà séduire toute l’Italie. Recruté lors du dernier mercato hivernal, l’attaquant néerlandais arrivait pourtant avec une réputation contrastée. Brillant par séquences au Borussia Dortmund, où il avait montré ses qualités de percussion et de finition, il sortait d’une expérience décevante à Aston Villa, où son irrégularité et son manque d’impact avaient refroidi les observateurs. Beaucoup voyaient en lui un pari risqué lorsque le coach Gian Piero Gasperini a validé son arrivée en prêt dans la capitale italienne. Mais fidèle à sa réputation de relanceur de carrières offensives, le technicien italien a cru pouvoir réveiller l’instinct du Néerlandais. Un pari qui, pour l’instant, ressemble à un coup de maître.

Sur le papier pourtant, ce transfert laissait perplexe. L’effectif offensif romain semblait déjà bien fourni, avec des profils variés capables d’occuper les postes autour de la pointe. Entre la créativité de Paulo Dybala, la percussion de Matías Soulé, la puissance d’Artem Dovbyk, la promesse physique d’Evan Ferguson, l’expérience de Stephan El Shaarawy, ou encore les jeunes solutions comme Bryan Zaragoza, Lorenzo Venturino et Robinio Vaz, l’attaque semblait saturée. Dans ce contexte, l’arrivée d’un joueur en perte de confiance ressemblait davantage à un pari de rotation qu’à une pièce centrale du projet. Les tifosi eux-mêmes se demandaient quelle place il pourrait réellement occuper dans une hiérarchie déjà dense et compétitive. Et finalement, plus les semaines passent, plus Donyell Malen s’impose comme le nouveau leader efficace des Giallorossi.

5 buts en Serie A

Et pourtant, ses débuts ont été tonitruants avec cinq buts lors de ses quatre premiers matches de championnat. Sa dernière prestation face au Napoli en est l’illustration parfaite. Dès la 7e minute, il a conclu une transition éclair servie par Zaragoza, confirmant son sens du timing. Après l’égalisation signée Leonardo Spinazzola pour l’équipe dirigée par Antonio Conte, le natif d’Hippolytushoef a redonné l’avantage sur penalty avant qu’Alisson Santos n’arrache le nul (2-2). Ce doublé renforce son statut d’homme en forme du moment et explique pourquoi la presse transalpine parle déjà de lui comme de « l’habituelle menace » offensive romaine. « Quand j’ai signé à la Roma, j’ai eu un bon pressentiment, je suis très heureux d’être ici. Gasperini a été très important pour moi, il m’a parlé de mon rôle et de ce que je pouvais apporter à l’équipe. La Roma est une équipe très ambitieuse. C’est l’endroit idéal pour mettre en valeur mes qualités », a déclaré le principal intéressé. Sa série de buts pèse aussi indirectement sur la lutte en haut du classement, un résultat qui fait les affaires du Milan et de la Juventus, ravis de voir leurs concurrents directs se neutraliser. Au-delà des statistiques, son importance tactique dans le système romain est frappante. Gasperini utilise sa vitesse pour déclencher les transitions et étirer les blocs adverses, ce qui libère des espaces pour les milieux offensifs derrière lui.

« J’ai toujours été convaincu de ses qualités. C’est un attaquant rapide. L’équipe a besoin d’un attaquant comme lui, qui marque régulièrement. Il n’est avec nous que depuis quatre ou cinq matchs, et il peut toujours faire mieux. Si on pouvait récupérer Dybala et Soulé, qui était un peu blessé, on serait encore plus compétitifs. Ce n’était pas facile de marquer le penalty, il tire aussi très bien les coups francs. Ce n’était pas facile contre Milinkovic-Savic, il était très précis. Avec Malen, on aurait déjà quelques points de plus en première partie de saison. On n’a jamais eu de problèmes d’attitude. On a perdu ces confrontations directes, mais on est passés près du but. On a fait mieux en deuxième partie de saison, avec des nuls contre Milan et Naples, mais on est déçus du résultat », a expliqué l’ancien gourou de l’Atalanta. Son pressing constant correspond parfaitement aux exigences physiques du coach, réputé pour ses équipes intenses et verticales. Ainsi, la Roma enchaîne les prestations solides, affiche une confiance retrouvée et s’est installée dans la course au podium avec un total de points qui la maintient au contact immédiat du haut du classement. Dans cette dynamique collective, Donyell Malen n’est plus un simple pari hivernal, mais est devenu l’un des symboles du renouveau romain, celui qui transforme un recrutement jugé risqué en arme offensive décisive.