Barça : Memphis Depay revient sur son départ

La suite après cette publicité

Memphis Depay a pris un nouveau départ. Cet hiver, le Néerlandais a quitté le FC Barcelone, où il était arrivé libre à l’été 2021. Questionné par NOS, l’ancien joueur de l’OL a évoqué son départ du Barça. «Ça s’est passé comme ça. À un moment donné, il faut juste faire ses choix. Je continuerai comme je l’ai toujours fait.»

Et il est visiblement content de son choix. «Je me sens en forme, je m’entraîne très dur là-bas (à l’Atlético, ndlr). Et j’ai besoin de ça aussi. Un transfert hivernal n’est jamais facile, car la saison continue. Je pense que j’ai encore montré lors des derniers matchs que je suis en forme, que je fais des courses et que je peux marquer. C’est encore là et ça fait du bien. Simeone m’a donné beaucoup d’énergie dès le premier instant où nous étions ensemble. Il voulait revoir le Memphis de Lyon de la dernière saison. Un joueur qui porte l’équipe en tant que capitaine, mais est également impliqué au niveau des buts. Il a dit : "Je vais ramenez ce Memphis, je veux voir ça".» A Memphis de jouer !

À lire

La décision de l’EDF pour le Ramadan, les mots forts de CR7 !