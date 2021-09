CdM 2022 : le Qatar veut imposer la vaccination aux joueurs

Alors que la Coupe du monde 2022 se déroulera dans un peu plus d'un an et que les équipes vont devoir poursuivre leurs campagnes de qualifications, l'échéance se rapproche à grands pas. Et selon The Athletic, les règles sanitaires seront assez strict par rapport au Covid-19. En effet, le pays hôte de la compétition, le Qatar souhaite imposer la vaccination aux joueurs qui prendront part à ce tournoi.

Le pays du Golfe a vacciné plus de 80% de sa population, se rapproche du seuil d'immunité collective et ne veut pas prendre de risques. Néanmoins, beaucoup de joueurs ne sont pas encore vaccinés et cela pourrait priver de nombreuses équipes de leurs talents. Ainsi des alternatives sont aussi étudiées à l'image d'une obligation de présenter des tests négatifs tous les trois jours. Un sacré problème se rajoute dans les dossiers de la FIFA.