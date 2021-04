OM : Jorge Sampaoli fait le point sur les absents

Après deux semaines de pause, la Ligue 1 fait son grand retour ce week-end, pour le compte de la 31e journée. A cette occasion, l'Olympique de Marseille reçoit le Dijon FCO, lanterne rouge, dimanche soir (21h). Un match pour lequel Jorge Sampaoli sera toujours privé de trois joueurs : Jordan Amavi (cuisse), Yuto Nagatomo (cuisse) et Valentin Rongier (tendon d'Achille). En conférence de presse, ce vendredi, Jorge Sampaoli a donné des nouvelles de ses trois blessés.

«Jordan Amavi a essayé de revenir, il a senti une douleur donc on verra avec le staff médical pour régler ce problème qui commence à dater. Yuto Nagatomo, il a toujours une blessure musculaire donc on verra en fin de semaine prochaine pour un retour à l'entraînement avec le groupe. Valentin Rongier, pareil, il a effectué son retour à l'entraînement et a eu une douleur. On verra le diagnostic pour son retour», a éclairci le coach argentin de l'OM.