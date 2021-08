La presse espagnole dégoûtée de la non-venue de Kylian Mbappé au Real Madrid, la folle dernière journée mercato espérée par le FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'Espagne dégoûtée pour Mbappé

Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cet été ! C'est l'information qui est tombée hier dans la soirée après que le club merengue est rompu les négociations devant l'intransigeance du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Cet abandon ne réjouit pas tellement la presse espagnole qui en veut au PSG de ne pas avoir laissé partir son crack alors que celui-ci le demandait. As évoque un Mbappé «en danger qui lance des SOS» pour quitter le club parisien. Mais rien n'y a fait. El Pais enrage plutôt sur le nouvel ordre mondial du mercato dessiné cet été et depuis plusieurs saisons par le Qatar et le PSG. «Le foot se tourne vers le Qatar désormais, la nouvelle place forte du foot mondial.» En chipant Lionel Messi au Barça et en résistant aux assauts du Real pour Mbappé, Paris a mis en colère quelques personnes en Espagne.

Le Barça se prépare un 31 août de folie

Discret depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone se prépare une dernière journée du mercato d'été 2021 de folie. Comme le rapporte Sport, ce 31 août pourrait être «frénétique» en Catalogne. Ceci grâce à plusieurs départs qui devraient remplir les caisses du club. Ilaix Moriba devrait rejoindre Leipzig pour 16 M€ + 6 M€ de bonus. Emerson, lui, va filer à Tottenham contre 25 M€ + 5 M€ de bonus (!). Le Barça attend aussi les départs de Miralem Pjanic et Neto. Ce dernier pourrait rapporter 8 M€. Un total de plus de 50 M€ dans les caisses donc qui pourrait permettre au Barça se de renforcer. La jeune pépite turque de 17 ans de Kayserispor, Emre Demir, devrait débarquer au Barça. Il pourrait être suivi d'Hector Bellerin, pour qui le FCB négocie avec Arsenal. Enfin, un numéro 9 pourrait arriver en dernière minute. Ça s'annonce chaud !

CR7 jusqu'à 40 ans à MU ?

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'en finit plus de déclencher la passion. Le Portugais a signé son contrat avec MU hier et passé sa visite médicale. Selon le Daily Star, il a signé un contrat de deux ans. Mais désormais, ce sont les options qui sont discutées. Une année voire deux pourrait être incluse en option et CR7 pourrait alors rester à Manchester jusqu'à ses 40 ans. Ce qui fait s'enflammer les médias anglais, surtout les tabloïds, ravis de possiblement voir Ronaldo à Old Trafford pour 4 ans. Pour les débuts de l'ancien Madrilène à Old Trafford, il va falloir attendre. Ce sera après la trêve internationale.