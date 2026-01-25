Naples se fait refroidir dans le dossier Ez Abde

Les Napolitains sont désormais fixés sur le cas d’Ez Abde (24 ans), et cela semble délicat. Après avoir refusé de partir à Rome, Côme et même à la Fiorentina l’été dernier, la tentation du jeune attaquant se dirige vers d’autres cadors italiens comme Naples, le champion en titre de la Serie A (actuel troisième en championnat). L’international marocain, présent à la CAN avec les Lions de l’Atlas, serait perçu comme un éventuel remplaçant de Noa Lang. Il fait d’ailleurs partie d’une liste dans laquelle se trouvent également Raheem Sterling, Giovane Santana, et Daniele Maldini d’après les informations du Corriere dello Sport.

Vice-champion de la CAN au Maroc, le joueur qui évolue sous les couleurs du Real Bétis depuis trois saisons pourrait donc quitter l’Espagne et se rapprocher d’un autre championnat attractif. Cependant, un piège fait reculer les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona durant cette transaction. La FIGC maintient le blocage des opérations d’achat de Naples, malgré l’accord avec Fenerbahçe pour le départ de Noa Lang. Ainsi, le processus qui permet au club italien de recruter uniquement des joueurs libres ou prêtés stoppe toutes propositions. Par ailleurs, le Real Bétis ne peut pas laisser partir son joueur à des conditions peu avantageuses. Après avoir investi 7,5 millions, les Espagnols étudieraient des propositions à partir de 25 millions.