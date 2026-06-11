Maroc, Sénégal… la sortie osée de Kylian Mbappé sur le vainqueur de la CAN !

Une petite phrase qui risque de faire jaser dans les prochaines heures. Ce jeudi soir, Kylian Mbappé s’est confié pour M6. Outre les ambitions de l’équipe de France pour ce Mondial, le capitaine des Bleus a également évoqué le futur adversaire des Tricolores, à savoir le Sénégal. Et l’ancien Parisien s’est fait remarquer… «La Coupe du Monde, ce sont des matches qui donnent envie, on joue contre le champion d’Afrique, je ne sais pas si ce sont eux ou pas d’ailleurs (rires) vu qu’il y a le Maroc aussi. On va rester en dehors de ça (rires)», a ainsi lancé le joueur de 27 ans.

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Avant de détailler : «c’est une grande équipe, c’est super de commencer comme ça. On ne peut pas nier qu’il y a une histoire aussi entre la France et le Sénégal donc il y a une histoire qui va faire de ce match quelque chose de plus pimenté, ça va être super. Le match est à 21h en France, les enfants ne seront pas couchés, à nous de bien commencer, ça peut nous permettre de dissiper les premiers doutes parce qu’il y aura de l’anxiété chez pas mal de personnes, pas chez nous mais chez certaines personnes. Ca nous donnera aussi ces 3 points».