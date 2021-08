Tottenham : Harry Kane lance l'opération reconquête

La suite après cette publicité

Il existe des soirées qui signifient beaucoup. Des moments qui permettent de vous rendre compte à quel point vous pouvez cristalliser l'attention. Ce vendredi matin, Harry Kane doit encore se remémorer la merveilleuse soirée passée jeudi soir au Tottenham Hotspur Stadium, théâtre de ses énièmes exploits.

La semaine du buteur anglais avait démarré de manière tonitruante, avec l'annonce sur ses réseaux sociaux qu'il resterait finalement à Tottenham cette saison. L'épilogue d'un feuilleton qui s'est éternisé pendant plusieurs semaines. Longtemps, Manchester City a cru pouvoir rafler la mise. Malheureusement, le champion d'Angleterre s'est heurté au refus catégorique du président Levy dans ce dossier.

Harry Kane met tout le monde d'accord

Une fois cette page tournée, Kane s'est donc focalisé à nouveau sur les Spurs. Sa première apparition dimanche face à Wolverhampton fut plutôt courte (18 minutes), mais elle lui a permis de se rendre compte que sa cote de popularité était restée intacte chez les fans. Jeudi soir, le principal protagoniste fêtait officiellement ses retrouvailles avec le public du club londonien. La rencontre face à Paços de Ferreira en barrages retour de la Ligue Europa Conférence sonnait comme l'heure de la réconciliation entre l'international britannique et ses supporters.

Battus 1-0 à l'aller, les Spurs n'avaient pas le choix s'ils voulaient disputer la C4 cette saison. Moment choisi par Harry Kane pour endosser le costume de serial buteur et claquer un doublé décisif (9e, 35e). Giovani Lo Celso (70e) terminait le travail et Tottenham s'octroyait le droit de disputer la phase finale de cette nouvelle compétition européenne. Plus que cette qualification, c'est la communion entre les fans et Kane qui a subjugué les observateurs. Ces derniers ne sont donc pas rancuniers et veulent savourer tout simplement leur chance de pouvoir compter sur l'un des attaquants les plus prolifiques du royaume. Autant d'arguments qui devraient compter au moment où le buteur anglais souhaiterait signer un nouveau bail lucratif avec Tottenham...