«Le football est un symbole d’espoir pour les Iraniens» : l’Iran réagit après la polémique de la Coupe du Monde 2026

Le ballon rond paraît soudain bien lointain. Depuis le 28 février, le Moyen-Orient s’est enfoncé dans une spirale de violence qui dépasse largement le cadre du sport et redessine l’équilibre régional. Les frappes menées par les États-Unis et Israël sur plusieurs grandes villes iraniennes, suivies de ripostes balistiques de Téhéran dans toute la région, ont fait basculer le conflit dans une confrontation directe aux conséquences encore impossibles à mesurer. La mort du guide suprême Ali Khamenei, confirmée par les médias iraniens après l’opération militaire revendiquée par Donald Trump et Benjamin Netanyahu, a plongé la République islamique dans une zone d’incertitude politique profonde, entre deuil national, tensions internes et durcissement militaire. Dans un pays déjà fragilisé par des mois de contestation sociale et une répression sanglante, la guerre a bouleversé toutes les priorités du quotidien. Les infrastructures sont sous pression, les communications restent perturbées et l’avenir politique du pays demeure incertain. Dans ce contexte, évoquer la participation de l’Iran à la Coupe du Monde peut sembler presque irréel. Pourtant, la question s’est imposée dans le débat international, car le tournoi doit se dérouler en grande partie aux États-Unis, désormais directement engagés dans un conflit armé avec l’un des pays qualifiés. Avec les restrictions de visas, les enjeux de sécurité et les tensions diplomatiques, le football se retrouve malgré lui pris dans la tourmente géopolitique. Mais pour beaucoup d’Iraniens, la préoccupation première reste ailleurs. Avant de parler de stades, de matches ou de groupes de qualification, il faut parler de la guerre, de ses victimes et de l’avenir incertain d’un pays tout entier. C’est dans ce climat lourd que la question du football ressurgit pourtant, comme un symbole fragile mais tenace dans une société qui cherche encore des raisons d’espérer.

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Dans les derniers jours, la question de la participation de l’équipe nationale iranienne à la Coupe du Monde 2026 s’est muée en un imbroglio politique presque aussi explosif que les fronts du conflit régional. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a affirmé devant les caméras d’État que, dans le climat actuel de guerre et de tensions, l’Iran ne pouvait se rendre au tournoi en Amérique du Nord, déclarant qu’il n’existait « aucune condition » permettant une telle participation après les frappes ayant visé le pays et la mort du guide suprême. Ces mots ont été interprétés comme un boycott de facto, même si ni la Fédération iranienne de football (FFIRI) ni la FIFA n’ont, à ce stade, confirmé officiellement le retrait de la sélection du Mondial. Alors que la Team Melli avait décroché sa qualification dans les éliminatoires asiatiques, sa place dans le groupe G, avec des matchs prévus à Los Angeles et Seattle, est désormais en suspens. Des scénarios sont déjà évoqués où des nations comme l’Irak ou les Émirats arabes unis pourraient être appelées à remplacer l’Iran, en vertu des règles de la FIFA pour combler un éventuel forfait, même si rien n’est encore acté. Au-delà des annonces officielles, la posture de Donald Trump a ajouté une autre couche de controverse. Sur ses réseaux sociaux, il a martelé qu’il ne trouverait pas « approprié » que l’équipe iranienne participe au tournoi, évoquant des risques pour la «vie et la sécurité» des joueurs, tout en affirmant dans le même temps que la sélection serait « bienvenue ». Ces déclarations ont été perçues comme un message politique autant que logistique, et ont provoqué une réaction vive dans les milieux sportifs iraniens, où l’on déplore toute ingérence extérieure dans le droit de participer à une compétition internationale.

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Le football logiquement secondaire

Alors que la situation militaire et politique occupe l’essentiel de l’attention du pays, les réactions autour du football restent rares et souvent prudentes. Les journalistes, les supporters et même les acteurs du jeu semblent conscients que la question de la Coupe du Monde ne peut être abordée qu’en toile de fond d’une crise bien plus large. «La réaction au sein du football iranien, que ce soit parmi les joueurs ou les journalistes, a été assez limitée, et les Iraniens eux-mêmes n’ont pas beaucoup commenté. Ils sont trop occupés à essayer d’éviter que des bombes ne tombent sur leur tête. Mais la fédération iranienne de football et les joueurs ont dit qu’ils étaient les seuls à décider de ce qu’ils font, pas quelqu’un d’autre. Ils ont aussi mentionné la FIFA et Gianni Infantino en disant que notre présence à la Coupe du Monde n’était pas discutable. Le fait que l’événement ait lieu aux États-Unis pourrait être sujet à débat. C’est ce que les joueurs ou la fédération ont déclaré. Quant aux journalistes, je n’ai pas vraiment vu beaucoup de discussions de leur part. La plupart des fans sont plutôt neutres, même ceux qui ne font pas partie de la sphère monarchiste sioniste extrême qui célèbre le meurtre d’enfants. Il y a des gens qui restent simplement neutres, que ce soit à l’extérieur ou au sein de la diaspora. Même en Iran, la plupart des gens soutiennent cette décision si elle venait à être prise. Ce n’est pas encore une décision définitive. C’est le ministre iranien des sports qui a déclaré qu’il ne pense pas que l’Iran devrait participer, mais ce n’est pas lui qui prend cette décision. C’est à la fédération iranienne de parvenir elle-même à cette conclusion, et elle n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet», nous explique Nima Tavallaey, journaliste iranien, basé en Suède, couvrant le football italien durant 14 ans.

La guerre a bouleversé le fonctionnement du football local. Les compétitions nationales sont à l’arrêt et l’accès à l’information reste difficile depuis les coupures d’Internet qui compliquent les échanges avec les journalistes et les supporters restés dans le pays. «Personnellement, je n’ai aucune opinion sur l’affaire de la Coupe du Monde. Il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent chez moi. Si l’Iran se retire, ce serait évidemment politique. Et bien sûr, ce serait difficile étant donné que la ligue locale est annulée, où plus de la moitié des joueurs jouent. Pour être honnête, j’ai à peine vu quelqu’un en parler ! Il est difficile d’avoir accès aux personnes normales en Iran en raison de la fermeture d’Internet depuis le début de la guerre. Les responsables se contredisent, il n’y a pas de cohérence. La Fédération de football a déclaré à la télévision d’État que si le gouvernement veut se retirer, alors ils le feront. Je pense que cela peut entraîner des suspensions pour la fédération. Cela coûtera beaucoup d’argent à la FIFA et des problèmes avec si peu de temps pour la Coupe du Monde. Et pour beaucoup de ces joueurs, cela allait être leur dernière Coupe du Monde. Quatre années perdues pour rien», a déclaré Erfan Hoseiny, journaliste iranien qui couvre les compétitions de l’AFC.

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Certains observateurs soulignent aussi la dimension profondément politique de la compétition, surtout alors que la majorité des matches du tournoi doivent se disputer aux États-Unis, un pays désormais directement engagé dans le conflit avec l’Iran. «À ma connaissance, j’ai été l’un des premiers journalistes basés en Occident à écrire plusieurs articles d’opinion expliquant pourquoi il serait impossible d’accueillir la Coupe du Monde aux États-Unis, si de nombreux pays les fans ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis en raison de la suspension des visas imposée sous l’administration Trump. Si la FIFA peut organiser que l’Iran joue au Mexique, alors d’accord. Mais ni le Canada ni les États-Unis ne sont des destinations appropriées pour l’Iran, surtout avec la diaspora traîtresse et sanguinaire qui existe dans ces pays. Il y a des aspects politiques, mais c’est avant tout une question d’impossibilité logistique, logique et culturelle. Culturellement parlant, même si la guerre se termine demain, l’Iran est une nation en deuil. Étant donné tous les civils morts, surtout les enfants. Lorsque des enfants iraniens sont morts, vous ne pouvez pas aller participer à ce qui est essentiellement une pantomime de propagande. C’est ce que la Coupe du Monde de la FIFA représente pour l’administration Trump et les États-Unis. Ce tournoi n’est donc rien d’autre que de la propagande. C’est une farce complète, parce qu’il est tout simplement impossible pour un pays qui ne fait pas partie de la sphère hégémonique américaine d’y participer, surtout s’il est bombardé, assassiné et se bat pour son existence en tant que nation et civilisation qui a presque 7000 ans. Tous ces aspects ensemble rendent la participation de l’Iran inappropriée à mon avis», poursuit Nima Tavallaey.

Les conséquences possibles sur le football iranien

Au-delà de la question immédiate de la Coupe du Monde, certains s’interrogent surtout sur les conséquences à long terme pour le football iranien. Comme souvent dans les conflits prolongés, ce sont les infrastructures, les championnats locaux et la formation des jeunes joueurs qui pourraient être les plus touchés, alors qu’une partie du complexe Azadi à Téhéran a été détruite. «L’Iran est engagé dans une guerre existentielle, luttant pour sa survie. Le résultat de cette guerre déterminera si l’Iran existe en tant qu’État civilisationnel avec des racines remontant à 7 000 ans. Cela inclut le football. Et c’est le résultat de la guerre qui le décidera. Il est clair que l’infrastructure de l’Iran a été durement touchée. Ce pays subit des sanctions unilatérales illégales depuis 47 ans et lutte pour sa survie. Cela concerne également le football iranien. Les conséquences à long terme de toute guerre sont toujours les mêmes : la guerre est une dévastation, et il faudra beaucoup de temps à l’Iran pour s’en remettre, y compris dans le domaine du football, même si l’Iran venait à la gagner. Je ne pense pas que cela dépende de la participation ou non de l’Iran à la Coupe du Monde. Cela aura un impact considérable sur le développement, que ce soit celui des nouveaux joueurs, de la ligue ou des équipes nationales, pour qu’elle puisse s’imposer comme la superpuissance asiatique qu’elle est. Mais la réputation de l’équipe nationale iranienne ne sera pas entachée, du moins pas auprès des personnes auxquelles nous, Iraniens, tenons vraiment, si vous me pardonnez l’expression» ajoute Nima Tavallaey.

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La question des relations entre les instances du football mondial et la fédération iranienne reste également en suspens. Malgré des liens institutionnels historiquement solides avec la confédération asiatique, l’incertitude politique et les pressions internationales pourraient peser lourd dans les décisions à venir. «La relation avec l’AFC a toujours été bonne grâce à Mehdi Taj, le président de la fédération qui est également vice-président de l’AFC. Infantino a également visité Téhéran auparavant et entretient de bonnes relations avec les responsables. Il y a eu beaucoup de pression pour le droit des femmes de la FIFA, car elles ont été interdites d’assister aux matchs jusqu’à il y a quelques années. Et elles le sont encore dans certaines villes. Si l’Iran doit se retirer, il y aura beaucoup de problèmes avec la FIFA et peut-être des sanctions et amendes. C’est difficile à dire en ce moment. Le football a toujours été un symbole d’espoir pour les Iraniens, même en guerre. Mais cette fois, c’est différent. Presque personne ne parle de football ou de la Coupe du Monde. Je suis sûr qu’après tout cela sera terminé, les gens commenceront à se soucier à nouveau. Une chose a été prouvée cependant, il est très difficile de séparer la politique et le sport, surtout en Iran», précise Erfan Hoseiny. Un point que ne partage pas forcément Nima Tavallaey.

«Cette relation est désormais au plus bas historique. Le football iranien a bien observé ce qui se passe ce que Gianno Infantino et la FIFA ont accompli ces cinq ou six dernières années. Il n’y a pratiquement plus de lien avec l’Iran. Il n’y a absolument aucune confiance ni aucun crédit envers la FIFA de la part du football iranien, que ce soit en tant qu’institution ou en tant qu’individus. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit que mon opinion. Tant que Gianni Infantino dirigera la FIFA, il ne pourra pas y avoir de relation. Le tort qu’il a causé à cette relation est irréparable. Et tant que lui, ses semblables, ses marionnettes et son camp dirigeront la FIFA, il n’y aura, d’après moi, aucune relation. Tout le monde est uni pour triompher. Une fois que la guerre sera terminée et que l’Iran aura remporté cette guerre, je pense que le sport, et plus particulièrement le football, sera un moyen et un espace pour que les Iraniens s’unissent, même face à d’incroyables difficultés lors de la reconstruction du pays après ces horribles crimes de guerre illégaux imposés à l’Iran. Le football restera toujours un sport aimé et chéri dans toutes les couches de la société iranienne, du nord au sud, de l’est à l’ouest». Des regards et sensibilités parfois différents, qui illustrent aussi la diversité d’un pays souvent réduit à ses tensions politiques. L’Iran est une société complexe, héritière d’une histoire millénaire, traversée par de multiples identités et cultures. Persans, Azéris, Kurdes, Arabes, Baloutches ou Turkmènes cohabitent dans un espace où se parlent le persan, l’azéri, le kurde et parfois l’arabe. Dans ce contexte marqué par la guerre, les coupures d’Internet et l’incertitude politique, le football apparaît pour beaucoup comme un sujet lointain, presque secondaire.