Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, l’AS Roma, l’AC Milan, et tout cela gratuitement. Non, vous ne rêvez pas, à l’occasion du Black Friday, DAZN met les petits plats dans les grands et vous offre un week-end totalement gratuit ! Le meilleur du catalogue Foot de DAZN pour 0 euro !

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Cela tombe bien, puisque la course au titre bat son plein en Espagne comme en Italie. Le Real Madrid accueillera le 28 novembre Alaves à Santiago Bernabeu, avec l’obligation de l’emporter pour mettre la pression sur le FC Barcelone qui se déplacera le dimanche sur la pelouse du Deportivo La Corogne.

En parallèle, la 13e journée de Serie A vous permettra de voir en action dès le samedi après-midi le surprenant leader qu’est la Lazio Rome, opposé au Torino, puis ses poursuivants au classement, l’AS Roma, l’Inter Milan et Côme. D’ailleurs, Côme recevra la Juventus le dimanche 29 novembre à 20h45, pour ce qui sera le gros choc de la journée, face à des Turinois qui ont repris du poil de la bête.

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DAZN vous offre un week-end de foot

Vous l’avez compris, du 27 au 30 novembre, tous les matches de Liga, Serie A et d’Eredivisie sont diffusés gratuitement sur DAZN. Pour cela, il suffit d’avoir ou de créer un compte Freemium. Rassurez-vous, c’est totalement gratuit et sans enregistrement de carte bancaire.

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C’est d’autant plus intéressant que, chaque semaine durant toute la saison, un match de Liga, de Serie A et d’Eredivisie, des affiches de NFL, NHL, des combats de boxe ou encore de la Betclic Elite sont diffusés en Freemium ! Soyez prêts dès vendredi 27 novembre donc, rendez-vous sur DAZN pour activer votre compte Freemium et accéder pour un week-end à tout l’impressionnant catalogue de droits.

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