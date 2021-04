LOSC : Tiago Djalo règle ses comptes avec Neymar

La suite après cette publicité

L'histoire entre Tiago Djalo et Neymar aurait pu s'arrêter le long de la ligne de touche. Tous les deux expulsés après s'être chauffés sur un ballon sorti hors des limites du terrain, ils ont fini par regagner le couloir menant aux vestiaires bras dessus bras dessous. Mais le ton est de nouveau monté d'un cran une fois entré dans le couloir. Sans la présence de la sécurité de membres des deux staffs, le Portugais et le Brésilien en seraient venus aux mains. Cette affaire trotte encore dans la tête du Lillois, comme il s'en est ému dans A Bola.

Dans le quotidien portugais, il explique qu'un contention existait déjà avant la rencontre. « Le problème vient déjà de l’année dernière, lors du dernier match que nous avions joué à Paris (en novembre 2019). Sauf qu’il n’avait pas fait beaucoup de bruit comme cette fois. Je n’ai rien fait. Après la faute, l’arbitre a sifflé et il m’a agressé. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et me frappe avec sa main dans le menton. Et puis j’ai été exclu sans savoir pourquoi», introduit le jeune défenseur de 20 ans.

«Neymar doit avoir plus de respect»

Il poursuit. «Dans le tunnel, il a dit des choses que je n’apprécie pas. Il m’a même jeté un sticker au visage. Ce qu'il m'a dit, je ne sais même plus mais ce n’était rien de bon. Ça fait partie du jeu… Puis chacun est allé dans son coin et plus rien», raconte Tiago Djalo, qui se serait bien passé de cette lumière médiatique, lui qui réalise une saison très correcte (16 apparitions pour 7e titularisations). Il a également un message à faire passer au Brésilien du PSG, qu'il accuse de mal se comporter sur les terrains.

«Je respecte tout le monde, qu’il s’agisse de Neymar ou d’un autre joueur. Je respecte tout le monde. Mais je pense que les autres devraient aussi faire preuve de respect. Nous devons nous respecter, nous sommes des confrères et c’est ce qui manque à Neymar, un peu de respect. Neymar doit avoir plus de respect. Les médias ? Ils ont une part de responsabilité. Ils finissent toujours par donner raison ou par privilégier les joueurs les plus médiatiques, qui finissent par être plus protégés.» La réponse de Neymar ne devrait pas tarder.