Euro 2020, France : Noël Le Graët prend la défense de Karim Benzema

Muet depuis son retour avec l'équipe de France, Karim Benzema (33 ans) pensait connaître meilleures retrouvailles avec les Bleus. Le joueur du Real Madrid reste sur quatre matches sans marquer et semble de plus en plus en difficulté dans le jeu. Didier Deschamps a tenu à le soutenir et c'est au tour de Noël Le Graët de soutenir le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Interrogé par l'AFP, le président de la Fédération Française de Football n'a pas voulu se montrer alarmiste et estime que Karim Benzema dispose des qualités suffisantes pour retrouver le plein de confiance : «pour le moment il n'a fait que deux matches officiels, après deux amicaux. Au premier match, je l'ai trouvé satisfaisant. Hier, c'était valable pour tous les attaquants. Le nombre de kilomètres qu'ils doivent faire sans ballon, avec 33 degrés, c'est difficile. C'est de toute façon un homme qui a une bonne vision du jeu et qui devrait être à un très bon niveau par la suite.»