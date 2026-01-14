Le PSG et Rennes parmi les 5 meilleurs clubs formateurs au monde

Selon la dernière lettre hebdomadaire publiée mercredi par l’Observatoire du football CIES, le FC Barcelone confirme en 2025 sa position de référence mondiale en matière de formation. Sur l’année civile écoulée, 40 joueurs passés au moins trois saisons à la Masia entre 15 et 21 ans ont été alignés par des clubs des cinq grands championnats européens, dont dix sous le maillot blaugrana, un total inédit. Le club catalan devance le Real Madrid (35 joueurs formés), tandis que deux clubs français s’invitent dans le haut du classement. Le Paris Saint-Germain occupe la troisième place avec 31 joueurs issus de son centre, une performance stable sur la durée puisqu’elle se vérifie également sur les périodes de cinq et dix ans. Rennes suit de près avec 29 joueurs formés, illustrant une progression remarquable.

Pour rappel, le club breton n’était que huitième sur les cinq dernières saisons. La dynamique rennaise se reflète également dans le temps de jeu cumulé, supérieur à celui des joueurs formés au PSG sur les douze derniers mois (22 599 minutes contre 18 455). Derrière ce quatuor de tête figurent notamment l’Ajax Amsterdam, Chelsea ou encore la Real Sociedad, tandis que Manchester United, Manchester City et Arsenal se partagent la dixième place. L’étude souligne par ailleurs la forte identité formatrice de certains clubs historiquement ancrés localement comme le FC Barcelone, la Real Sociedad et l’Athletic Club sont ceux qui utilisent le plus de joueurs issus de leur propre académie. Deux formations françaises se distinguent sur ce critère, avec Toulouse et Le Havre qui ont chacun aligné huit joueurs formés en interne en 2025, preuve de la vitalité de leurs centres de formation.