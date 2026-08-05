Bordeaux : le CNOSF a bien entendu les arguments du club

Les Girondins de Bordeaux ont franchi une nouvelle étape dans leur recours devant le CNOSF. Selon Sud Ouest, l’audience de conciliation, qui a duré un peu plus d’une heure, s’est tenue ce mercredi en présence de Gérard Lopez, toujours propriétaire du club, de Franck Tuil, patron de Sparta Capital appelé à lui succéder, ainsi que des représentants de la FFF. Les dirigeants bordelais ont notamment présenté les garanties financières apportées ces derniers jours, avec les 10,6 millions d’euros désormais déposés sur un compte de la Caisse des dépôts. Ces fonds seront débloqués uniquement si le club est réintégré en National 1.

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La vente des Girondins à Sparta Capital, annoncée dimanche, n’a en revanche pas constitué le principal sujet des discussions, puisqu’elle ne sera juridiquement finalisée qu’en cas de décision favorable. Le conciliateur doit désormais rendre son avis, attendu au plus tard en début de semaine prochaine. Le Comité exécutif de la FFF disposera ensuite de 48 à 72 heures pour décider de suivre, ou non, cette recommandation. Une décision qui déterminera l’avenir sportif du club bordelais.