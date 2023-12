L’OL va revoir ses ambitions sur le mercato !

Peu à peu, l’OL retrouve le sourire. Après un début de saison cataclysmique et une place de lanterne rouge logique, l’OL avait décidé de se séparer de Fabio Grosso qui n’avait pas su redresser la barre en championnat (après avoir remplacé Laurent Blanc). En attendant de trouver un coach, la direction avait misé sur le directeur du centre de formation Pierre Sage. Et s’il a débuté par deux défaites son aventure lyonnaise sur le banc (3-2 vs Lens, 3-0 vs OM), il a réussi à se donner du crédit pour la suite avec deux succès importants face à Toulouse (3-0) et surtout face à Monaco ce week-end (1-0). De quoi laisser plus de temps à John Textor et son équipe pour trouver un successeur.

Car le dirigeant américain est sur tous les fronts et surtout, il misait beaucoup sur le mercato hivernal. Mais avant ça, il fallait passer la DNCG. John Textor avait beau promettre un mercato XXL cet hiver pour se renforcer avec une enveloppe de plus de 50 millions prévue, difficile de bouger sans l’aval du gendarme financier du football français. Le 5 décembre dernier, le verdict tombait alors. «L’OL retrouve sa souplesse budgétaire par l’encadrement DNCG sur un nouveau budget revu à la hausse. L’Olympique Lyonnais prend note de la décision de la DNCG et la remercie d’avoir entendu ses arguments qui lui permettent de retrouver sa souplesse budgétaire», pouvait-on lire dans le communiqué du club. Si la masse salariale et les indemnités de mutations seront donc encadrées, l’Olympique Lyonnais pourra néanmoins s’activer cet hiver.

Le souhait de ne pas tout chambouler

Après cette première bonne nouvelle, les supporters lyonnais ont soufflé et ont donc commencé à reprendre espoir, imaginant ainsi un mercato important avec de grosses arrivées. Et c’était d’ailleurs la promesse de John Textor, qui va enfin pouvoir prouver qu’il a des ambitions en rachetant l’OL. Mais ses ambitions pourraient attendre encore un peu et le mercato hivernal lyonnais pourrait être bien différent. En effet, selon les informations du Progrès, malgré les engagements des derniers jours, le mercato lyonnais pourrait être plus nuancé cet hiver. En cause ? Les récents résultats du groupe de Pierre Sage. Des performances qui questionnent sur l’utilité de vraiment tout chambouler.

Le quotidien régional explique ainsi qu’il y aura plutôt des départs actés cet hiver avec des indésirables, mais qu’on devrait avoir juste quelques petits ajustements sur 2 ou 3 postes maximum. La direction a conscience qu’un mercato peut aider l’équipe, mais peut aussi faire beaucoup de mal au groupe s’il est mal géré. Et ce sera tout l’enjeu pour John Textor et David Friio, son nouveau directeur sportif. L’OL, grâce à Pierre Sage, est un peu plus raisonné sur le mercato mais pas sur que cela convienne aux supporters…