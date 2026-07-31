Amical : le Barça s’incline aux tirs au but contre Birmingham, malgré un doublé du jeune Hamza Abdelkarim

Le FC Barcelone a concédé le match nul face à Birmingham (2-2) pour son deuxième match amical de cette pré-saison, avec les débuts de la recrue Karim Adeyemi. Après une première période globalement dominée, les Blaugranas ont été surpris par l’ouverture du score de Priske, auteur d’une tête à la suite d’un contre rapide des Blues (1-0, 31e). Les Catalans ont toutefois réagi avant la pause grâce au jeune Hamza Abdelkarim, qui a obtenu puis transformé un penalty d’un tir croisé du gauche pour inscrire son premier but avec l’équipe première (1-0, 41e).

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Au retour des vestiaires, le Barça a largement pris le contrôle des débats. Abdelkarim s’est offert un doublé en profitant d’un mauvais renvoi du gardien Beadle après une frappe de Bardghji (60e), avant que Flick ne procède à une large revue d’effectif. Mais Birmingham a rapidement répondu sur un coup de pied arrêté, où Solís égalisait de la tête (67e). Les Anglais ont même failli renverser la rencontre lorsque Cochrane a trouvé la barre transversale d’une superbe reprise (73e), mais le Barça repart du St Andrew’s Stadium avec la défaite, après avoir perdu la séance de tirs au buts (2-3), avant d’affronter Nottingham Forest.