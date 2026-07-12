Coupe du Monde 2026, Belgique : hospitalisé, Jeremy Doku aurait refusé un traitement médical

Éliminée en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 par l’Espagne (2-1), la Belgique a quitté la compétition avec plusieurs regrets, notamment concernant Jeremy Doku. Considéré comme l’un des joueurs offensifs capables de porter les Diables rouges durant le tournoi, l’ailier de Manchester City n’a jamais réellement réussi à lancer son Mondial. Sa préparation avait été perturbée dès son arrivée aux États-Unis, avec une infection pulmonaire importante qui l’a fortement diminué physiquement. Selon son entourage, l’attaquant aurait même connu des moments où il éprouvait de grandes difficultés à respirer.

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Cette situation aurait également provoqué des tensions en interne, puisque le staff médical belge souhaitait lui administrer un traitement plus puissant à base de cortisone, une option que Doku aurait refusée, préférant une approche plus progressive selon la DH. Entre séances manquées, forme physique insuffisante et événements personnels avec la naissance de son premier enfant, le joueur n’a jamais retrouvé son meilleur niveau avant le dernier carré. Malgré une prestation plus convaincante face à l’Espagne, où il a enfin montré davantage de percussion, son tournoi reste marqué par une grande frustration. Désormais, Doku devra rapidement retrouver son statut de leader attendu avec les Diables rouges après cette élimination.