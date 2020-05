FC Séville : Lucas Ocampos réagit à l'intérêt du Real Madrid

Parfois critiqué par les observateurs du ballon rond en France pour ses lacunes techniques mais grandement apprécié du public marseillais pour son envie, sa dépense d'énergie et sa grinta lorsqu'il évoluait à l'OM, Lucas Ocampos (25 ans) a quitté le Vieux port pour rejoindre le FC Séville l'été dernier en échange de 15 millions d'euros. Un choix qui s'est avéré plus que payant pour le natif de Quilmes. Titulaire indiscutable sous les ordres de Julen Lopetegui (12 buts et 3 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues), l'attaquant argentin a même fait ses débuts en sélection. Il comptabilise d'ailleurs deux réalisations en 3 apparitions avec l'Albicéleste.

Des débuts fracassants en Liga et avec l'Argentine qui n'ont pas laissé insensible le Real Madrid, à en croire la presse espagnole ces dernières semaines. Un intérêt qui ne laisse d'ailleurs pas insensible Lucas Ocampos, comme il l'a confié à Fox Sports récemment : «l'autre jour, nous en avons parlé avec ma femme. Nous avons ouvert le journal et elle a dit que le Real Madrid me suivait. Cela a de quoi faire gonfler la poitrine de n'importe quel autre joueur, moi, ce sont des choses qui me motivent énormément. Le plus grand désir d'un joueur est d'évoluer dans ces clubs, dans les meilleurs clubs du monde». Les fans de l'OM ont de quoi regretter le départ de leur ancien atout offensif.