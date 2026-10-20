Ligue des Champions : la statistique historique du PSG de Luis Enrique

Ce mardi, le Paris Saint-Germain s’est offert le FC Barcelone dans un sacré choc de Ligue des Champions (4-2). Une troisième victoire en trois matches qui permet aux Franciliens de conforter leur place de leader de la phase de Ligue. Cela permet aussi à l’équipe de Luis Enrique de conserver sa bonne série.

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En effet, c’est le 13e match de suite sans défaite des Parisiens dans la compétition. Le Paris Saint-Germain a ainsi connu neuf victoires pour quatre matches nuls sur cette période. Son dernier revers remonte à la défaite 2-1 contre le Sporting CP en janvier 2026. C’est la meilleure série du club en Ligue des Champions depuis l’équipe de Carlo Ancelotti entre octobre 2012 et novembre 2013.