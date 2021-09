Serie A : l'AS Roma l'emporte sur le fil face à Sassuolo pour la 1000ème de José Mourinho

José Mourinho se souviendra longtemps de sa 1000ème sur un banc de touche. Ce dimanche soir, l'AS Roma accueillait Sassuolo au Stadio Olimpico. Le club de la Louve qui avait remporté ses deux premiers matchs de la saison face à la Fiorentina (3-1) puis chez le promu Salernitana (4-0), pouvait poursuivre son sans-faute ce soir. Cristante lançait idéalement les hommes du Special One juste avant la pause (1-0, 37e). Au retour des vestiaires, Djuricic remettait les pendules à l'heure pour Sassuolo (1-1, 57e).

Alors que les supporters romains commençaient à désespérer, un éclair de génie signé El Shaarawy dans les arrêts de jeu délivrait tout un stade (2-1, 90+1). Un but que célébrait comme rarement, José Mourinho qui s'offrait une course endiablée pour rejoindre ses joueurs devant la Curva Sud. Plus que jamais, l'AS Roma trônait sur la Serie A avec neuf points. Une soirée idéale pour l'entraîneur portugais !

