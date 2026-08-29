Ligue 1
Rennes : c’est bouclé pour Lilian Brassier à Francfort
@Maxppp
Lilian Brassier va bien quitter le Stade Rennais pour prendre la direction de l’Allemagne. Le défenseur français a trouvé un accord total avec l’Eintracht Francfort, où il s’engagera pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2031. Toutes les parties sont désormais tombées d’accord pour boucler cette opération.
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Le transfert est estimé à 10 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. Toujours présent à Rennes ce samedi, Lilian Brassier va désormais pouvoir préparer son départ et voyager prochainement vers l’Allemagne afin de finaliser son arrivée à Francfort.
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