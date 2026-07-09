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Coupe du Monde 2026 : Rabiot donne sa préférence pour la demi-finale

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Adrien Rabiot @Maxppp

Rares sont les joueurs qui se mouillent lorsqu’on leur demande quelle équipe ils préfèrent affronter au tour suivant. Adrien Rabiot a lui fait comprendre qu’il serait ravi d’affronter l’Espagne, pour prendre la revanche sur le dernier Euro. Au micro de M6, le milieu de terrain français n’a cependant pas froissé l’autre participant, la Belgique.

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« L’Espagne, ce serait beau, une belle revanche, une belle demie. Comme je l’ai dit plus tôt, très sincèrement peu importe. On a cette force, cette conviction, cette force. On croit en notre chemin, en notre destin. Peu importe l’adversaire, bien sur qu’on suivra le match parce qu’on aime le football et on veut voir ça. On se préparera de la bonne manière. On n’a jamais sous-estimé personne », a lancé Rabiot.

Pub. le - MAJ le
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