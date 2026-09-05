PSG : la statistique catastrophique après la défaite contre Monaco

Le Paris Saint-Germain traverse déjà une période inhabituelle en ce début de saison. Battu ce vendredi par l’AS Monaco au Parc des Princes (1-2), le club de la capitale n’a toujours pas remporté la moindre rencontre après trois journées de Ligue 1, sans compter la défaite lors du Trophée des Champions face au RC Lens… Avant ce nouveau revers, les hommes de Luis Enrique avaient été accrochés par Rennes (2-2), puis Lille (2-2), portant leur bilan à deux nuls et une défaite.

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Une telle entame n’avait plus été vue à Paris depuis la saison 2012-2013. À l’époque, le PSG avait également manqué ses trois premiers rendez-vous, avec trois matches nuls contre Lorient, l’AC Ajaccio et Bordeaux. Un précédent qui peut toutefois rassurer les Parisiens : malgré ce départ poussif, le club avait terminé champion de France avec douze points d’avance sur l’OM, décrochant ainsi son premier titre sous l’ère QSI.