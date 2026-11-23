C’est l’image triste de ce week-end. Sur un contact maladroit face à Nice, Désiré Doué a été évacué sur civière après avoir poussé d’énormes cris de douleurs. Finalement, le verdict est rapidement tombé et le joueur formé à Rennes souffrait tout simplement d’une rupture des ligaments croisés. Une sentence terrible pour l’ailier de 21 ans et le PSG, déjà privé de Khvicha Kvaratskhelia pour la même raison. Après avoir reçu une multitude d’hommages dans les dernières heures, Désiré Doué est sorti du silence ce lundi.

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Qui le PSG doit-il recruter suite aux blessures de Doué et Kvaratskhelia ? Ibrahim Maza Antonio Nusa Vinicius Jr Eli Junior Kroupi Said El Mala Brajan Gruda Ez Abde Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

À travers un post Instagram sobre et un texte court, le natif d’Angers a fait part de sa tristesse face à une telle blessure : «c’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste. Mais je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort. Une nouvelle épreuve, Une nouvelle occasion de progresser. Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l’amour que vous me portez. Je garde la foi !» Un message touchant qui laisse désormais place à une convalescence qui s’annonce longue pour un si jeune joueur.