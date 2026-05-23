CdF : Emmanuel Macron félicite le RC Lens après son sacre

Après un parcours historique conclu par une victoire en finale face à l’OGC Nice au Stade de France (3-1), le RC Lens a décroché la toute première Coupe de France de son histoire. Une consécration majeure pour les hommes de Pierre Sage, déjà auteurs d’une saison exceptionnelle marquée par une qualification en Ligue des Champions et une place de dauphin en Ligue 1, qui viennent compléter un exercice pleinement abouti.

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Dans la foulée de ce sacre, Emmanuel Macron a tenu à saluer la performance des Lensois via un message publié après la rencontre. Le président de la République a félicité le club artésien : « ils l’ont fait ! Lens soulève la Coupe de France et écrit son histoire. Bravo pour cette victoire. Félicitations à Nice pour son beau parcours ». Une prise de parole qui vient souligner la portée symbolique de cette victoire pour le football français.