Real Madrid : la presse espagnole s’acharne sur le "dégonflé" Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a affronté bien des adversaires durant sa carrière. Il en a martyrisé certains. Il a été en souffrance face à d’autres. Mais aucun n’est à la hauteur de la presse espagnole. Depuis des semaines, les médias ibériques maintiennent un pressing constant et incessant sur la star de l’équipe de France et du Real Madrid. Certains diront qu’il l’a bien cherché après un comportement étrange ces derniers jours. D’autres parleront d’acharnement médiatique. La vérité se situe peut-être entre les deux. Ce qui est sûr, c’est que c’est la presse espagnole qui en ressort gagnante pour le moment. Ce matin dans L’Equipe, il a été indiqué que le Français est celui qui «génère les meilleures ventes de journaux et le plus grand nombre de vues des articles web» de l’autre côté des Pyrénées.

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Mbappé est attendu au tournant

Les médias ne se privent donc pas pour surfer sur le sujet, dans tous les sens et de toutes les manières possibles. Hier soir, ils en ont eu pour leur compte lors de l’interview de Florentino Pérez. Face à Josep Pedrerol, le boss madrilène a été très clair sur son joueur. «Je ne parle pas de l’entraîneur aux joueurs. Je n’en parle qu’avec leurs familles. Je ne parle pas à Mbappé. Si un jour je le croise à l’entraînement, je le saluerai. Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, il a remporté le Soulier d’Or. Il y a des choses à améliorer, certes, mais je ne vais pas m’étendre là-dessus. Je pense qu’il comprend parfaitement ce que représente le Real Madrid. Il a marqué énormément de buts.» Pour ceux qui réclament son départ, et ils commencent à être un paquet en Espagne, KM10 ne bougera pas.

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Pourtant, Pedja Mijatovic, ancien de la maison, estime que Pérez doit trancher entre Vinicius Jr et lui. « Eh bien, peut-être devrions-nous sérieusement envisager d’en vendre un. Vraiment. Nous devons prendre cette décision, avec le nouvel entraîneur et la direction sportive, et réfléchir à qui. Fermer les yeux et dire : "gardons-les tous les deux ", serait une grave erreur. C’est ce qui rend le football si complexe : il faut prendre des décisions très difficiles. Et parfois, pendant les six premiers mois, on essuie des critiques. On peut faire des erreurs, mais il faut changer, car si on ne change pas, rien ne s’améliore.» Les médias attendent aussi un changement chez le capitaine des Bleus. Son attitude n’a pas été appréciée, tout comme son manque de leadership alors qu’il est censé être la star de l’équipe.

Il risque d’être de nouveau sifflé par ses supporters

Ce soir, il a de fortes chances retrouver les terrains face à Oviedo en Liga. Il est en tout cas dans le groupe. En temps normal, tout le monde se serait enflammé pour son come-back après sa blessure. Il faut rappeler que l’on parle d’un joueur auteur de 41 buts en 41 matches cette saison (6 assists). Pourtant, cette fois-ci, le ton est totalement différent en Espagne. Surtout que The Athletic, média jugé très sérieux, a révélé que l’ancien joueur du PSG ferait tout pour éviter de rejouer au Bernabéu cette saison après y avoir été sifflé lors de sa dernière sortie. C’était le 21 avril dernier lors de la victoire 2 à 1 face à Alavés. Un peu moins d’un mois plus tard, KM10 a rendez-vous ce soir avec son public. Les fans, qui pourraient siffler de nouveau les joueurs, attendent une réponse sur le terrain.

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Sur la Cadena SER, on a confirmé qu’il devrait recevoir un accueil salé. Javier Herráez a expliqué : « le Bernabéu huera Mbappé dès qu’il touchera le ballon, mais ce n’est rien. Il faut lui dire qu’il fait une erreur ; il est là depuis deux ans et il semble qu’il n’ait toujours pas compris.» Idem pour Antón Meana : « une campagne sur les réseaux sociaux appelle à huer bruyamment Florentino Pérez. Si une telle campagne est organisée puis annulée après la conférence de presse de Florentino Pérez, cela n’aurait aucun sens. Je pense que les gens vont mettre à exécution ce qu’ils avaient prévu.» Manu Carreño s’attend à une grosse réaction : « les supporters gardent en mémoire le comportement récent de Mbappé et veulent passer à autre chose. Demain (ce soir), Mbappé pourrait bien recevoir le coup de grâce de la saison au Bernabéu.»

La presse espagnole le traite de dégonflé

Un stade où il devrait donc rejouer malgré son appréhension. Ce qui pose d’ailleurs question selon Jesús Gallego, qui l’a traité de «dégonflé» : « si un joueur de 28 ans est capable d’éviter un match en inventant une excuse parce qu’il va être hué, cela signifie qu’il a très peu de personnalité et qu’il est immature. Tu joues depuis dix ans et tu te dégonfles parce qu’ils vont te huer, mais quel genre de personnalité as-tu ? Tu ferais ça à cause des huées.» Bruno Alemany est d’accord : « Mbappé ne peut plus se cacher, car il s’est déjà suffisamment caché. Je pense qu’il est tout aussi faux de dire que Mbappé n’est pas le problème parce qu’il a marqué beaucoup de buts, que de dire que Mbappé est le seul problème de cette équipe et le seul qui devrait être hué.» Antonio Romero est, lui, pressé de voir le Français à l’œuvre.

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« Je suis impatient de voir ce qui va se passer avec Mbappé, vu tout ce qui s’est passé autour du Français : son absence à Barcelone, sa blessure… L’enthousiasme autour de la loge VIP s’est apaisé, et je suis curieux de voir comment elle réagira à propos de Mbappé. Demain (ce soir), tous les regards seront tournés vers Mbappé. S’il ne joue pas, la situation va se compliquer sérieusement.» Si jamais il devait jouer, il devrait aussi faire attention puisqu’il risque une suspension en cas de carton jaune (il en a déjà 4). Miguel Ángel Chazarri évoque d’ailleurs ce point : « il va être difficile pour Mbappé de jouer les trois matches restants avec quatre cartons jaunes. Il pourrait finir comme Copperfield.» Ce soir, on attend surtout de lui qu’il retrouve sa magie à Madrid.