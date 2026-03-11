Kylian Mbappé en tribunes pour Real Madrid - Manchester City

Blessé, Kylian Mbappé ne dispute pas le choc du soir avec le huitième de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. L’attaquant français n’est toutefois pas totalement absent.

En effet, il assiste à la rencontre directement des tribunes de l’Estadio Santiago Bernabeu. Il a ainsi pu se délecter de la sublime ouverture du score de Federico Valverde. David Alaba est à ses côtés tandis que Zinedine Zidane figure aussi dans l’enceinte du Real Madrid.