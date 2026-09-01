Ainsley Maitland-Niles quitte l’OL pour Everton !

Drôle de journée pour l’Olympique Lyonnais. En plus du dossier Malick Fofana, toujours pas réglé officiellement, les Rhodaniens sont passés à côté de Youssouf Fofana, qui s’est finalement engagé avec Séville. L’OL a aussi loupé la vente de Nicolas Tagliafico à l’Atlético.

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Autre joueur annoncé partant, Ainsley Maitland-Niles va lui bel et bien quitter le club rhodanien. Arrivé au club en 2023, l’ancien d’Arsenal, de l’AS Rome et de Southampton a disputé 119 matches avec les Lyonnais pour 6 buts et 16 passes décisives. Un passage plutôt positif pour celui qui compte 5 capes avec la sélection anglaise.

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Ainsley Maitland-Niles file à l’anglaise

Il va faire un retour en Premier League puisque le club d’Everton vient de s’offrir ses services. Le club coach par David Moyes a déboursé 5 millions d’euros pour le débaucher alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec les Gones. Doté d’un bon salaire, il va faire du bien aux finances lyonnaises avec son départ vers la Perfide Albion.

We have completed the signing of Ainsley Maitland-Niles on a permanent transfer from Olympique Lyonnais for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Ainsley! 🔵 — Everton (@Everton) September 1, 2026

« Everton a finalisé la signature lors du deadline day d’Ainsley Maitland-Niles, en transfert définitif depuis l’Olympique Lyonnais pour un montant non divulgué. Le latéral droit de 29 ans a signé un contrat de trois ans jusqu’à fin juin 2029 », peut-on lire dans un communiqué publié par les Toffees.