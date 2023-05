La promesse dingue du vestiaire madrilène à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Si le titre de champion est déjà joué en Espagne, celui de meilleur buteur reste encore à décider. Deux noms semblent sortir du lot pour décrocher le Pichichi en fin de saison : Robert Lewandowski (19 buts) et Karim Benzema (17 buts). Et il faut dire que pendant longtemps, ce trophée était promis au Polonais. Mais c’était sans compter sur le Ballon d’Or 2022 qui réalise une deuxième partie de saison époustouflante.

Et d’après les informations de Defensa Central, ses coéquipiers vont tout faire pour qu’il termine devant l’attaquant du FC Barcelone. Les Merengues ont conclu un accord lors de la dernière séance d’entraînement pour offrir le plus de chances de but à leur capitaine. Au cours de sa carrière, le buteur français a terminé une fois meilleur buteur de Liga. C’était l’an dernier avec 27 buts.

