OM : Jorge Sampaoli trace la feuille de route de la saison prochaine

La saison de l'Olympique de Marseille, malgré l'élimination, ce jeudi en demi-finale de la Conference Europa League contre le Feyenoord Rotterdam (2-3 ; 0-0), n'est pas terminée. Les Phocéens ne comptent plus que trois petits points d'avance sur leurs plus proches poursuivants en Ligue 1 (AS Monaco et Stade Rennais).

Ils pourraient donc finir quatrièmes et manquer la qualification en Ligue des Champions, alors qu'ils vont aller à Lorient et Rennes avant de recevoir Strasbourg. Mais pour le moment, ils ont encore leur destin entre leurs pieds. En conférence de presse, ce vendredi, Jorge Sampaoli a déjà dressé la feuille de route de la saison prochaine.

« Il faudra voir avec la fin de saison et l'ambition de l'OM, pas la mienne. Chaque personne va analyser cela différemment. Est-ce que cet effectif pouvait jouer autant de matches ? Il y aura un bilan fait par le staff et par les dirigeants et, de là, il y aura une décision prise par le propriétaire pour voir où il veut aller », a-t-il commencé par expliquer. Mais El Pelado ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

Jorge Sampaoli met la pression sur Longoria et McCourt

« Nous on aura une lecture claire des besoins de l'OM et de la ville. Ça va dépendre de comment on termine la saison. La Ligue des Champions doit générer un effort différent, et est-ce qu'on veut aller chercher le titre de Ligue 1 ? Il faut voir si tout est concordant. Est-ce que les jeunes joueurs ont été à la hauteur ? Les dirigeants feront le bilan et le staff aussi. Si on arrive à se mettre d'accord, ce sera bien, sinon, ce sera compliqué. Que faire et où veut aller l'OM ? Dans quel type d'eau on veut naviguer ? Où on va et avec quoi ? Pour nous, on a réalisé une belle saison, mais peut-être que les dirigeants diront que c'est moyen, les supporters et les journalistes auront leur avis. Si on arrive à unir nos voix, on sera sur le bon chemin, sinon ce sera difficile. Il y a le sportif, l'économie et les exigences de chacun à prendre en compte », a-t-il conclu.

Une sorte de mini coup de pression à l'endroit de Pablo Longoria et de Frank McCourt. En fin de saison, tout ce petit monde discutera. Mais si on lit entre les lignes, on comprend bien que l'Argentin voudra des renforts de poids pour jouer la Ligue des Champions et peut-être même le titre en Ligue 1.