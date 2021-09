Lille et le Real Madrid ont pensé à David Luiz

Libre de très nombreuses semaines à l'issue de son bail avec Arsenal, David Luiz (35 ans), qui rêve de revenir en Seleção pour le Mondial 2022 au Qatar, a finalement repris du service ces derniers jours du côté de Flamengo. Plusieurs clubs ont tenté d'attirer le Brésilien cet été. Jorge Sampaoli a tâté le terrain, mais l'international auriverde aurait écarté l'option Olympique de Marseille en raison de son passé avec le Paris SG et de son envie de glaner des titres, explique O Globoesporte.

Le média brésilien explique que d'autres écuries ont contacté directement le natif de Diadema, notamment le Real Madrid et Al-Rayyan, par le biais de deux de ses anciens techniciens Carlo Ancelotti et Laurent Blanc. Mais pour différentes raisons, cela n'a pas été plus loin. On apprend également que Lille était sur le coup, tout comme Everton, West Ham, Benfica et Lazio, tandis que l'Atlético Mineiro et le Corinthians se sont eux renseignés, sans aller plus loin.