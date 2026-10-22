La LFP propose à l’OM et au Havre de remplacer PSG-OL

On ne sait toujours pas quelle sera l’affiche de ce dimanche soir en Ligue 1. Initialement programmé à 20h45, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais est toujours menacé de report, alors qu’un nouveau week-end de mobilisation se profile dans les rues de France et particulièrement dans la capitale. Ces dernières heures, on apprenait que la Préfecture de police de Paris avait écrit à la LFP afin de la sonder sur un potentiel report. La Ligue a répondu par la négative, tout en indiquant qu’elle se plierait à la décision des autorités.

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Dans l’hypothèse où la rencontre était donc reportée (l’idée d’un report au lundi soir, pendant la cérémonie du Ballon d’Or, a fait son chemin hier), le créneau stratégique du dimanche soir 20h45 pourrait donc être attribué à une autre rencontre. D’après L’Équipe, la LFP a contacté l’OM et Le Havre sur la possibilité de décaler le match entre les deux clubs, initialement programmé le dimanche à 17h15. Marseille n’a pas encore donné de réponse formelle, mais Bruno Genesio ne semblait pas dérangé par cette solution de repli. «Ce ne serait pas un problème de jouer à 20h45, dans la préparation du match. Cela ne changera pas grand-chose par rapport à l’horaire initial de 17h15. Après, c’est plus par rapport à nos supporters, des gens avaient prévu de venir à un horaire, ils avaient peut-être des choses prévues ce soir-là, ils ne pourront peut-être pas se rendre au Vélodrome», a indiqué le coach marseillais en conférence de presse ce soir après la défaite de son équipe contre Sturm Graz.